نيوزيلندا: مواجهة إنجلترا تهديد لمسيرة اللاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم أمس أن المنتخب لن يسافر إلى إنجلترا لخوض المباراة الودية المقررة أمام المنتخب الإنجليزي في نوفمبر المقبل، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بسفر اللاعبين في ظل أزمة جائحة كورونا

وكان من المفترض أن يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره النيوزيلندي في 12 نوفمبر المقبل، لكن الاتحاد النيوزيلندي ذكر في بيان أن المباراة قد تشكل تهديدا لمسيرة لاعبيه.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي أندرو براجنيل «هناك عدد من لاعبي الفريق سيخضع للحجر الصحي أو للقيود لدى العودة، وهذا سيؤثر بشكل كبير على مشوارهم في المنافسات المحلية هذا الموسم».

ولم يخض المنتخب النيوزيلندي أية مباراة منذ مباراته أمام ليتوانيا في العام الماضي، وذلك بسبب أزمة كورونا.

وألغيت مباراتا المنتخب النيوزيلندي أمام عمان والبحرين في مارس الماضي بسبب قيود السفر، كما انسحب المنتخب النيوزيلندي من مباراته الودية التي كانت مقررة أمام بلجيكا في بروكسل، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.