نيوزيلندا: مواجهة إنجلترا تهديد لمسيرة اللاعبين

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وكان من المفترض أن يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره النيوزيلندي في 12 نوفمبر المقبل، لكن الاتحاد النيوزيلندي ذكر في بيان أن المباراة قد تشكل تهديدا لمسيرة لاعبيه.وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي أندرو براجنيل «هناك عدد من لاعبي الفريق سيخضع للحجر الصحي أو للقيود لدى العودة، وهذا سيؤثر بشكل كبير على مشوارهم في المنافسات المحلية هذا الموسم».
ولم يخض المنتخب النيوزيلندي أية مباراة منذ مباراته أمام ليتوانيا في العام الماضي، وذلك بسبب أزمة كورونا.
وألغيت مباراتا المنتخب النيوزيلندي أمام عمان والبحرين في مارس الماضي بسبب قيود السفر، كما انسحب المنتخب النيوزيلندي من مباراته الودية التي كانت مقررة أمام بلجيكا في بروكسل، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
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