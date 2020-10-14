إصابة رونالدو بكورونا تربك البرتغال ويوفنتوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم فيرناندو سانتوس»إنني لا أستطيع تفسير كيفية إصابة كريستيانو رونالدو بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال تواجده ضمن صفوف المنتخب».

وذكر سانتوس في تصريحات نشرتها وسائل إعلام برتغالية أمس «منذ يوم الاثنين ونحن محاصرون تماما، أتى العمال واللاعبون، ولم يأت أحد بعدهم، رونالدو كان يؤدي بشكل جيد، ولم تظهر عليه أعراض، هو أيضا لم يستطع فهم كيفية حدوث ذلك».

وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن أمس الأول إصابة رونالدو (35 عاما) بعدوى فيروس كورونا المستجد، ليغيب عن صفوف المنتخب البرتغالي في مباراته أمام نظيره السويدي أمس في لشبونة ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

كما سيغيب في مباريات مقبلة ليوفنتوس من بينها المباراة الأولى للفريق في دوري أبطال أوروبا، والمقررة أمام دينامو كييف الأوكراني في 20 أكتوبر الحالي.

وطبقا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يجب أن يخضع رونالدو لفحص يأتي بنتائج سلبية قبل أسبوع من المشاركة في دوري الأبطال، وهو ما يثير الشكوك حول مشاركة النجم البرتغالي في المباراة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في 28 أكتوبر ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.

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وتردد أن رونالدو كان قد انضم إلى صفوف المنتخب البرتغالي في السابع من أكتوبر بعد أن غادر الفندق المملوك لنادي يوفنتوس والذي كان يخضع فيه الفريق الإيطالي للعزل بعد أن كشفت الفحوص عن حالتي إصابة بالعدوى بين العاملين في يوفنتوس.

وفتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقا للكشف عما إذا كان رونالدو قد غادر تورينو بعد أن خضع للفحوص مرتين وجاءت النتائج سلبية فيهما، وذلك بناء على مسؤولي البروتوكول الصحي المتبع من جانب الاتحاد الإيطالي.

وفي يوفنتوس، خضع فريق تحت 23 عاما بالنادي الإيطالي للعزل الصحي بعدما كشفت الفحوص عن إصابة مدربه لامبرتو زولي بعدوى فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنه النادي.

ويتنافس الفريق تحت 23 عاما، الذي يتدرب في معسكر مختلف عن معسكر الفريق الأول، في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.