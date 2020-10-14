دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام طلائع الجيش في كأس مصر

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جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز تشكيله لمواجهة فريق طلائع الجيش، على ستاد بتروسبورت فى افتتاح مباريات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التى يطمع كلا الفريقين فى حسمها لصالحه للتأهل لدور الأربعة وتفادى مفاجأت مباريات الكأس المعتادة. كان الطلائع قد تأهل لهذا الدورعقب تخطيه عقبة مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كيفين موهيرى فى 17 فبراير 2020، بينما تخطى بيراميدز منافسه الاسماعيلى بهدف دون رد سجله جون أنطوى فى 21 فبراير الماضى على ستاد الإسكندرية. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى..

حراسة المرمى: مهدى سليمان خط الدفاع: على جبر - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق Advertisements خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - محمد فتحى - إسلام عيسي خط الهجوم: دودو الجباس ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوى - عمر جابر - محمد حمدى - محمود حمادة - جون انطوى - محمد عطوة - رجب بكار. وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى.. محمد بسام، على الفيل، خالد سرحان، ناصر منسى، كريم طارق، أحمد سمير، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، فرانك ستيفين، عمار حمدى.

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