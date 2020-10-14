شكرا لقرائتكم انتهاء مهلة طعن مرتضى منصور على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس شريف العريان امين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أنه اليوم الأربعاء انتهت مهلة طعن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الموقوف وفقاً لقرارات اللجنة الاولمبية الصادرة بشأنه حيث تم ايقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، موضحاً أنه تم اخطاره بالقرارات بخطاب رسمى من اللجنة منذ أسبوع.

وأشار امين عام اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن مرتضى منصور خسر فرص التقاضى والطعن رياضيا وفقا للوائح المنظمة والمعمول بها رياضيا ووفقا لما ورد فى مدونة السلوك التى استندت لها الاولمبية فى إصدار قراراتها السابقة .

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وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، خطاب إلى جميع الاتحادات الرياضية، تطلب فيه اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقاً لقواعد ومبادئ الميثاق الأولمبى، ولائحة النطام الأساسى لكل اتحاد عضو للجنة الأولمبية، عن مخالفة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بلجوئه إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى منازعة رياضية .

أقام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادى الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذى تم ايقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.