شكرا لقرائتكم مران الزمالك الأول بالمغرب.. عبد الشافي يؤازر زملائه.. وباتشيكو يجتمع باللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك في مران فريقه المقام حاليا على ملعب الوداد المغربي، من أجل مؤازرة زملائه، حيث يخضع شيفو لبرنامج تأهيلي خاص بعد إجرائه جراحة في الرقبة.

فيما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك جلسة سريعة مع لاعبي الفريق في وسط الملعب قبل بداية المران الذي يقام حاليا على ملعب الوداد المغربي، وشرح باتشيكو للاعبين البرنامج التدريبي المقرر خوضه استعدادا للقاء الرجاء المغربي.

في نفس السياق شاهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزء من مران الوداد المغربي حيث تصادف وجوده فى ملعب التدريب قبل مران الزمالك، ويخوض الزمالك أولى تدريباته بعد قليل على ملعب الوداد الذي يستضيف الزمالك نظرا للعلاقات الطيبة بين الجانبين.

كما توجه المغربى محمد اوناجم لاعب وسط الزمالك الي غرفة ملابس الوداد لمصافحة اللاعبين بعد نهاية تدريبات الوداد المغربي والتقاط الصور التذكارية معهم، وكان اوناجم قد انتقل من الواد للزمالك بداية الموسم الحالي .

فيما كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن إرسال خطاب رسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم وبدوره أرسل الخطاب للاتحاد الأفريقى لخوض لقاء العودة أمام الرجاء المغربى على استاد القاهرة الدولي، وذلك في المباراة التى ستقام يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب دور قبل النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

كما أوضح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، العديد من الأمور الخاصة بمواجهة الرجاء المغربى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وقال أمير مرتضى إن حميد أحداد لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء يوجد بند فى عقده يمنعه من المشاركة، مشيرا إلى أن مسئولى الرجاء حاولوا بطريقة ودية لخوض اللقاء لكننا رفضنا وتمسكنا بالعقد وبالتعويض حال المشاركة.

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وتابع: "بالنسبة لفرجاني ساسي لاعب الفريق فهناك جانب طبي وآخر فني يحسم مشاركته في اللقاء"، وأضاف: "اللاعب بلغ طبيب الفريق إصابته بفيروس كورونا وقمنا بمراسلة الاتحاد التونسي للإطلاع على التقرير الطبي لكن لم يصل التقرير وننتظر لحسم الجزء الطبي أولا بعدها سيكون الجزء الفني خاص بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني سواء بالاعتماد عليه في المباراة أو لا".

أما عن محمود علاء مدافع الفريق فقد أثبتت الأشعة التي خضع لها سلامته ويخضع لبرنامج تأهيلي وسيتم تجربته في المران لحسم مصير مشاركته في المباراة، وعن مواجهة الرجاء الأحد القادم أكد المشرف على الكرة أن الفريق يسعى لتحقيق المكسب مشددا على احترامه لفريق الرجاء الذي يخوض المباراة على ملعبه.

وأضاف أمير مرتضى: "غياب الجمهور سواء في مباراة الذهاب أو العودة أمر في غير مصلحة الفريق ولكن الزمالك يلعب تحت أي ظروف".

وتابع أمير مرتضى: "وجود نجوم كبار مع الفريق مثل شيكابالا و عبدالشافي يمثل تحفيز كبير للاعبين في المباراة خاصة و أن الجميع على قلب رجل واحد في الفريق"، واستطرد أمير مرتضى قائلا : "علاقتنا جيدة بالوداد لذلك رحبنا باستضافتهم لنا فى التدريب بالمغرب".

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.