مصدر لـ"الخليج 365": تقلص فرص كهربا في المشاركة أمام الوداد بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أكد مصدر لـ"الخليج 365" أن لاعب الأهلي محمود كهربا باتت فرصه قليلة للغاية في المشاركة أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض محمود كهربا لإصابة عضلية في المباراة السابقة أمام بيراميدز في الدوري المصري ليغادر الملعب متأثراً بإصابته.

وسافر كهربا رفقة فريقه إلى المغرب لمواجهة الوداد يوم السبت المقبل في ذهاب نصف النهائي الإفريقي، لكن لا يبدو أنه يتحسن بالصورة التي تجعله يشارك في المباراة.

وذكر المصدر أن مسألة مشاركة كهربا في المباراة باتت قليلة للغاية، وأن الأرجح هو عدم الدفع باللاعب في المباراة للاستفادة به في لقاء العودة بالقاهرة.