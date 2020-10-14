محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
وصل الثنائي علي معلول وجيرالدو دا كوستا إلى المغرب من أجل الانضمام إلى معسكر الأهلي المتواجد بالدار البيضاء لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال الموقع الرسمي للأهلي أن سمير عدلي المدير الإدارة للفريق استقبل ثنائي الفريق في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ليصحبهما إلى مقر بعثة الفريق.
ومن المقرر أن يجري معلول وجيرالدو تدريبات استشفائية على هامش المران الأول للفريق الذي يقام في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المقرر لها مساء السبت المقبل.
وتواجد علي معلول في المعسكر الخاص بمنتخب تونس خلال التوقف الدولي، ونفس الأمر بالنسبة لجيرالدو الذي تواجد في صفوف المنتخب الأنجولي.
كانت هذه تفاصيل خبر معلول وجيرالدو يصلان المغرب للانضمام لبعثة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.