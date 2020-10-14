معلول وجيرالدو يصلان المغرب للانضمام لبعثة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصل الثنائي علي معلول وجيرالدو دا كوستا إلى المغرب من أجل الانضمام إلى معسكر الأهلي المتواجد بالدار البيضاء لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الموقع الرسمي للأهلي أن سمير عدلي المدير الإدارة للفريق استقبل ثنائي الفريق في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ليصحبهما إلى مقر بعثة الفريق.

ومن المقرر أن يجري معلول وجيرالدو تدريبات استشفائية على هامش المران الأول للفريق الذي يقام في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المقرر لها مساء السبت المقبل.

وتواجد علي معلول في المعسكر الخاص بمنتخب تونس خلال التوقف الدولي، ونفس الأمر بالنسبة لجيرالدو الذي تواجد في صفوف المنتخب الأنجولي.