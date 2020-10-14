أزارو يصل السعودية تمهيدا للانضمام للاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عاد المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي السابق، إلى السعودية للانضمام إلى نادي الاتفاق.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن أزارو وصل اليوم الأربعاء، تمهيدا لتوقيع عقود الانضمام للفريق.

وكان أزارو اختلف مع إدارة النادي حول تمديد تعاقده إثر توقف النشاط في السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وانضم أزارو للاتفاق السعودي يناير الماضي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

وعاد أزارو إلى بلاده بعد رفضه طلب النادي بتخفيض 50 % من راتب، قبل أن يتفق الطرفان على عودة اللاعب بعد توقيع عقود انضمامه للفريق السعودي بشكل نهائي.

وشارك أزارو مع الاتفاق الموسم الماضي في 8 مباريات، أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفا وحيدًا.