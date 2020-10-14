رابطة الدوري الإيطالي تُعلن قرارها بشأن "مباراة الأزمة" بين يوفنتوس ونابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قررت رابطة الدوري الإيطالي، اعتبار فريق نابولي خاسراً في مباراة يوفنتوس بنتيجة 3-0، لعدم حضوره للمباراة.

وكان من المقرر أن يلتقي نابولي مع يوفنتوس على ملعب تورينو في الرابع من شهر أكتوبر الجاري.

وأثيرت حالة من الجدل حول توجه نابولي إلى تورينو من أجل مواجهة يوفنتوس، بعدما ظهرت حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الجنوبي.

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وتداولت تقارير عدة عن منع السلطات الصحية سفر نابولي إلى تورينو، قبل أن يتم نفي الأمر فيما بعد، وقرر يوفنتوس التوجه إلى المباراة بشكل طبيعي، ولم يحضر نابولي إلى مباراة.

وقررت رابطة الدوري الإيطالي اعتبار نادي نابولي خاسراً للمباراة بشكل رسمي بنتيجة 3-0.

وقررت الرابطة خصم نقطة واحدة من الفريق الجنوبي لاختراقه البروتوكولات الطبية المنصوصة في شروط الاتحاد الإيطالي.