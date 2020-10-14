رونالدو يصل إلى تورينو لاستكمال عزله الصحي بمنزله بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، إلى تورينو قادماً من لشبونة، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أعلن أمس الثلاثاء، عن إصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأصدر النادي الإيطالي بياناً رسمياً، يؤكد فيه وصول النجم البرتغالي إلى تورينو على متن طائرة طبية خاصة مصرح بها من الجهات الصحية المختصة.
وأكد يوفنتوس في بيانه أن رونالدو هو من طلب العودة إلى تورينو، لاستكمال عزله المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا.
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