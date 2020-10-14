شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مواجهة وادى دجلة والجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل الشوط الأول من عمر مباراة وادى دجلة والجونة، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريقين البقاء بين الكبار بعدما حقق الزمالك فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين، فى الجولة قبل الأخيرة للبطولة التى حسمها الأهلى لصالحه مؤخرًا، حيث أطاح فوز الزمالك بحرس الحدود خارج بطولة الدورى وأعاده للقسم الثانى مع طنطا ونادى مصر وأبقى فى الوقت نفسه على الجونة ودجلة بالدورى الممتاز.

واحتسب الحكم محمد الحنفى ركلة جزاء لصالح والتر بواليا بداعى تدخل حارس دجلة حسين ذكرى وعرقلته، فى الدقيقة 44، وبعد العودة لتقنية الفار ألغى الحكم ركلة الجزاء، وفى الدقيقة 46 تعرض محمود مرعى للإصابة فى العضلة الخلفية ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة من 32 مباراة بعد أن فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 13 وأحرز لاعبوه 31 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 39 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق خلالها الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر فى 16 مباراة، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا.

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وضم تشكيل الجونة كلاً من.. محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، لؤى وائل، محمد نجيب، محمود الجزار، أكرم توفيق، سيرج أكا، محمود شبراوي، ناصر ناصر، آلان كيامابادي، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، خالد صبحي، محمد ناجى “جدو”، عمرو بركات، أحمد مجدي، عمرو عبد الفتاح “عموري”، باسم علي، فادى طلعت، عمرو سعداوي.

وضم تشكل وادى دجلة كلاً من.. حسين ذكرى، محمود مرعى، بودى، بسام وليد، عمرو صالح، أحمد حسن، إبراهيم عايش، عمر ميرا، عبد الرحمن رشدان، أحمد شريف، نادر هشام.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من.. مصطفى الروبى، عبد الله محمود، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عبد الكبير الوادى، بيكهام، حسام الريالى، محمد طلعت، محمد رضا.