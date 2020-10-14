شكرا لقرائتكم الجبلاية تطالب الأندية بتكوين فريق للكرة النسائية للمشاركة في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم اندية مسابقة الدورى العام الممتاز بشأن تكوين كل منها فريق للكرة النسائية للمشاركة فى الدورى الممتاز للسيدات خلال الموسم الكروى المقبل 2021/2020، وذلك ضمن خطة اللجنة الخماسية من اجل توسيع قاعدة الممارسة النسائية تماشياً مع الاتجاه الدولى والقارى للنهوض بها.

وتأتى هذه الخطوة تزامناً مع قرار الاتحاد الافريقى باطلاق النسخة الاولى من دورى أبطال افريقيا للسيدات اعتباراً من الموسم الرياضى 2021/2020 مما يمثل فرصة للأندية المصرية لتمثيل مصر على المستوى القارى والافريقى وتحقيق إنجازات على هذا الصعيد إسوة بما تحققه الفرق المصرية فى مسابقات الرجال.