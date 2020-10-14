شكرا لقرائتكم موسيمانى يفرض السرية على مران الأهلى في المغرب استعدادا للوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى فرض سياجاً من السرية على مران الفريق الأحمر الأول فى المغرب والمقرر اقامته مساء اليوم والذى يأتى استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ورفض موسيمانى حضور وسائل الإعلام خوفاً من جواسيس الوداد المغربى ولتجنب نقل كواليس وتفاصيل الاستعدادات للمعسكر الأخر.

ومن المنتظر أن يشارك الثنائى على معلول وجيرالدو فى مران الفريق اليوم بعد عودتهما من معسكر معسكر منتخب بلادهما خلال الفترة الماضية قبل أن ينضما لمعسكر الأهلى قبل مواجهة الوداد المرتقبة.

على صعيد متصل، وضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي؛ التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو، لاعبى الفريق اللذين ينضمان إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم، بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما، ويشتمل برنامج "كابليو" على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائي؛ من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد

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وضمت قائمة الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبى بلادهما.