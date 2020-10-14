شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُخاطب كاف لنقل مواجهة الإياب أمام الوداد لإستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسئولو النادي الأهلي نظرائهم في الاتحاد الافريقي كاف لنقل مباراة الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا من ملعب برج العرب لملعب ستاد القاهرة، والمقرر اقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري، وذلك بعد حصول الأهلي على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة في القاهرة، وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي الوداد المغربي يوم السبت المقبل على ستاد محمد الخامس في كازابلانكا، ويخوض الأهلى مرانه الأول فى المغرب فى الثامنة مساء اليوم، التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذى يبعد عن فندق إقامة الفريق قرابة عشرين دقيقة تقريبًا.

اختار الجهاز الفنى للأهلى ملعب كهرماء كاليفورنيا لخوض تدريبه الأول بالمغرب اليوم، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، بمعاينة الملعب صباح اليوم الأربعاء، واختياره بعد معاينة بعض الملاعب القريبة من الفندق، وقال سمير عدلى إن ملعب التدريب يبعد عن فندق إقامة الفريق بعشرين دقيقة تقريبًا.

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على صعيد متصل، وضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي؛ التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، لاعبي الفريق اللذين ينضمان إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم، بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما، ويشتمل برنامج "كابليو" على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائى؛ من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحى، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجى. وينضم اليوم التونسى علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.