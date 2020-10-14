معلومة رياضية.. خدعة ذئاب الجبل تلغى مواجهة الأهلى بعد خروج 5 لاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بطولة الدورى الممتاز موسم 1989 /1990، التقى فريق الأهلى مع المقاولون العرب، بالجولة الثامنة من عمر المسابقة، وانتهت بفوز الفريق الأحمر 2 / 0 ، رغم أن المقاولون سجل هدفا خلال اللقاء.
احتسبت المباراة لصالح الأهلى، بعد الحيلة التى لجأ إليها لاعبو المقاولون لاعتراضهم على القرارات التحكيمية، حيث كان المقاولون متقدما بهدف، ثم تعادل الأهلى، وتم احتساب ركلة جزاء للفريق الأحمر، وأصبحت النتيجة 2/1، وهو ما أثار غضب ذئاب الجبل.
وادعى لاعبو المقاولون الإصابة للخروج من المباراة، حتى أصبح عدد لاعبى الفريق فى الملعب 6 فقط، فتم إلغاء المباراة لعدم التكافؤ، واحتسابها لصالح الأهلى 2 / 0، مع توقيع غرامة مالية على المقاولون.
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