شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يفاوض محمد عبد المنصف لتجديد تعاقده موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو نادى وادى دجلة خط مفاوضات مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول، من أجل تجديد تعاقده مع غزلان دجلة لمدة موسمين مقبلين، لاسيما أن الحارس ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى، والذى أصبح على بعد خطوة واحدة من الانتهاء.

ويتفاوض حاليًا مسئولو دجلة حول التجديد، خاصة أن "أوسة" قدم مستوى مبهر خلال الموسم الحالى، ونجح فى خطف أنظار الجميع، فضلاً عن مساهمته فى بقاء الفريق الدجلاوى بالدورى الممتاز وعدم هبوطه للقسم الثانى، كما أبدى اليونانى القبرصى بابافاسيليو المدير الفنى إعجابه الشديد بمستوى عبد المنصف، ليمنح الإدارة الضوء الأخضر فى التفاوض مع الحارس لتجديد تعاقده استعدادًا للموسم الجديد.

فى سياق آخر استقر بابافاسيلو على مواجهة الجونة فى المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بالصف الثانى من اللاعبين، ومنح معظم الأساسيين راحة من المباراة، وذلك بعد أن ضمن غزلان دجلة البقاء فى الدورى الممتاز، عقب تحديد الفرق الثلاثة الهابطة وهم "حرس الحدود، ونادى مصر، وطنطا".

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وفضل الجهاز الفنى لوادى دجلة منح فرصة المشاركة للاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية فى الفترة الماضية، مع الإعتماد على بعض الناشئين، وذلك فى إطار خطة التجهيز للموسم الكروى الجديد.

وضمن فريقا الجونة ووادي دجلة البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الزمالك فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي لصالحه مؤخرًا، حيث أطاح فوز الزمالك بحرس الحدود خارج بطولة الدوري وأعاده للقسم الثاني وأبقي في الوقت نفسه على الجونة ودجلة بالدوري الممتاز.

الزمالك رفع رصيده إلى 65 نقطة واقترب من حسم المركز الثاني لصالحه ليضمن بنسبة كبيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا النسخة المقبلة، فيما تجمّد رصيد الحرس عند 30 نقطة فيما يمتلك الجونة 34 نقطة ودجلة 35 نقطة. ويلتقي دجلة في الجولة الأخيرة مع المصري.

وأحرز أهداف مباراة الزمالك والحرس، عمرو الحلوانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 7، وأدرك مصطفى محمد التعادل للزمالك فى الدقيقة 64، وفى الدقيقة 75 سجل محمود الونش الهدف الثانى للأبيض، ليرتفع رصيد فريقه للنقطة 68 فى المركز الثانى، جمعها من 33 مباراة، وأحرز لاعبوه 47 هدفًا وتلقت شباكه 26، وسيُخم 3 نقاط من الأبيض فى نهاية الموسم لعدم حضوره مباراة الأهلى فى الدور الأول، فيما يحتل هبط رسميًا حرس الحدود للقسم الثانى، بعد أن أصبح فى المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة جمعها من 33 مباراة وأحرز لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 40.