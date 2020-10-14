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الهوكى يناقش تغيير شروط شهادة عدم الممانعة للعب فى أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى عن مناقشة بند تغير شروط شهادة عدم الممانعة المطلوبة للعب فى أوروبا فى الجمعية العمومية المحدد لها يوم 14 نوفمبر المقبل و التى يحصل عليها اللاعبين للموافقة على اللعب فى أوروبا ، من أجل مناقشة تغيير بعض بنود اللائحة فى مع مندوبى الأندية التى لها حق الحضور فى نفس يوم العمومية العادية .

 

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية بند انتخاب فى مقعد شاغر، فى ظل استقالة أحمد محسن عضو مجلس الإدارة، فضلا عن اعتماد خطة نشاط الموسم الجديد 2020 / 2021 وميزانية الاتحاد.

 

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وأكد شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى مسبقا إرسال تقرير الإجراءات الاحترازية للأندية التابع للكود رقم 1 إلى اللجنة الأولمبية من أجل الاطلاع عليه قبل استئناف المسابقات إستكمال الموسم الحالى الذى أوشك على الإنتهاء ، وأشار رئيس اتحاد الهوكى إلى استجابة عدد كبير من الأندية إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تم إرسالها لهم  حفاظا على سلامة اللاعبين وأسرة اللعبة.

 

فيما خاطب مسئولو اتحاد الهوكى برئاسة شريف كمال المركز الأوليمبى من أجل استضافة معسكر منتخب الشباب، استعدادا لخوض بطولة أفريقيا التى تم تأجيلها من شهر أكتوبر إلى مارس المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم، وأكد رئيس اتحاد الهوكى على رد مسئولى المركز بإفادة بإقرار تحمل جميع نفقات المعسكر كإجراء روتينى، مشيرا إلى أنه خاطب الوزارة من أجل ترتيب المعسكر والتى أفادته بالتواصل مع المركز مباشرة للحجز.

 

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الهوكى على مخاطبة الأندية من أجل إجراء المسحات الخاصة بفيروس ، والمطلوبة للاطمئنان على سلامة اللاعبين.

 

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