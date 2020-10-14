شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يناقش تغيير شروط شهادة عدم الممانعة للعب فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى عن مناقشة بند تغير شروط شهادة عدم الممانعة المطلوبة للعب فى أوروبا فى الجمعية العمومية المحدد لها يوم 14 نوفمبر المقبل و التى يحصل عليها اللاعبين للموافقة على اللعب فى أوروبا ، من أجل مناقشة تغيير بعض بنود اللائحة فى مع مندوبى الأندية التى لها حق الحضور فى نفس يوم العمومية العادية .

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية بند انتخاب فى مقعد شاغر، فى ظل استقالة أحمد محسن عضو مجلس الإدارة، فضلا عن اعتماد خطة نشاط الموسم الجديد 2020 / 2021 وميزانية الاتحاد.

Advertisements

وأكد شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى مسبقا إرسال تقرير الإجراءات الاحترازية للأندية التابع للكود رقم 1 إلى اللجنة الأولمبية من أجل الاطلاع عليه قبل استئناف المسابقات إستكمال الموسم الحالى الذى أوشك على الإنتهاء ، وأشار رئيس اتحاد الهوكى إلى استجابة عدد كبير من الأندية إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تم إرسالها لهم حفاظا على سلامة اللاعبين وأسرة اللعبة.