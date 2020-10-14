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مخاوف الإصابات تطارد القطبين قبل الحلم الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطارد فريقا الأهلى و الزمالك شبح إصابات النجوم الأساسيين قبل مواجهتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ، حيث يلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى يوم الأحد ، بينما يلتقى الأهلى السبت مع فريق الوداد بالمغرب .

و يرصد الخليج 365 ابرز الإصابات التى تسببت فى مخاوف القطبين فى التقرير التالى : 

أيمن أشرف

 

 يعيش الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حالة من القلق بعد تجدد إصابة أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي فى عضلة السمانة، وذلك بعد مشاركته في أحد تدريبات الفريق، حيث لم ينجح في استكمال التقسيمة وغادر المران متأثراً بالإصابة، وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني قد استقر على إبعاد اللاعب من مواجهة بيراميدز حتى في حالة عدم تجدد اصابته حرصاً عليه ولادخاره لمواجهة الوداد المغربي، إلا أن إصابة اللاعب في التدريبات أربكت الجهاز الفني، حيث إنه في حالة عدم لحاقة بمواجهة الوداد سيكون ياسر إبراهيم هو المساك الوحيد الجاهز لمواجهة بطل المغرب المرتقبة.

 

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فرجانى ساسى 

 

 فيما دخل اللاعب فى حجر صحى باختياره عقب مخالطته لحالة مُصابة بفيروس ، أثناء تواجده فى معسكر منتخب بلاده بتونس فى الأيام الماضية، ما أدى إلى بقاءه فى بلاده، وينتظر الجهاز الطبى للفريق الأبيض، بقيادة الدكتور محمد أسامة، التقارير الطبية الخاصة بفرجانى ساسى لحسم إمكانية لحاقة ببعثة الفريق فى المغرب من عدمه.

 

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محمود علاء 

 

فيما يخضع محمود علاء، مدافع الزمالك، لفحص طبى على هامش مران اليوم، لتحديد إمكانية خوضه للتدريبات الجماعية من عدمه بعد الإصابة التى لحقت به فى مباراة حرس الحدود الأخيرة وأدت إلى استبداله بعد نهاية الشوط الأول من المباراة والدفع بمحمد عبد الغنى، بدلاً منه، حيث يسعى الجهاز الفنى والطبى للزمالك، للتأكد من جاهزيته بصورة تامة، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية التى يسعى الجهاز الفنى للأبيض، لتواجده بشكل أساسى فى لقاء الرجاء المرتقب، حيث سيتم تجهيزه وفقًا لبرنامج مكثف، بعدما خضع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى المباراة الأخيرة.

 

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محمود كهربا 

 

حدد الجهاز الطبى للأهلى برنامج تأهيل مكثف لمحمود كهربا لاعب الفريق لتنفيذه خلال تواجد بعثة الفريق بالمغرب لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن كهربا سوف يخضع لجلسات علاج طبيعى مع فحص مستمر خلال تدريبات الفريق، وكان كهربا قد غادر مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز فى بطولة الدورى بسبب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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