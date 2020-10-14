مخاوف الإصابات تطارد القطبين قبل الحلم الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطارد فريقا الأهلى و الزمالك شبح إصابات النجوم الأساسيين قبل مواجهتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ، حيث يلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى يوم الأحد ، بينما يلتقى الأهلى السبت مع فريق الوداد بالمغرب .
و يرصد الخليج 365 ابرز الإصابات التى تسببت فى مخاوف القطبين فى التقرير التالى :
أيمن أشرف
يعيش الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حالة من القلق بعد تجدد إصابة أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي فى عضلة السمانة، وذلك بعد مشاركته في أحد تدريبات الفريق، حيث لم ينجح في استكمال التقسيمة وغادر المران متأثراً بالإصابة، وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني قد استقر على إبعاد اللاعب من مواجهة بيراميدز حتى في حالة عدم تجدد اصابته حرصاً عليه ولادخاره لمواجهة الوداد المغربي، إلا أن إصابة اللاعب في التدريبات أربكت الجهاز الفني، حيث إنه في حالة عدم لحاقة بمواجهة الوداد سيكون ياسر إبراهيم هو المساك الوحيد الجاهز لمواجهة بطل المغرب المرتقبة.
فرجانى ساسى
فيما دخل اللاعب فى حجر صحى باختياره عقب مخالطته لحالة مُصابة بفيروس كورونا، أثناء تواجده فى معسكر منتخب بلاده بتونس فى الأيام الماضية، ما أدى إلى بقاءه فى بلاده، وينتظر الجهاز الطبى للفريق الأبيض، بقيادة الدكتور محمد أسامة، التقارير الطبية الخاصة بفرجانى ساسى لحسم إمكانية لحاقة ببعثة الفريق فى المغرب من عدمه.
محمود علاء
فيما يخضع محمود علاء، مدافع الزمالك، لفحص طبى على هامش مران اليوم، لتحديد إمكانية خوضه للتدريبات الجماعية من عدمه بعد الإصابة التى لحقت به فى مباراة حرس الحدود الأخيرة وأدت إلى استبداله بعد نهاية الشوط الأول من المباراة والدفع بمحمد عبد الغنى، بدلاً منه، حيث يسعى الجهاز الفنى والطبى للزمالك، للتأكد من جاهزيته بصورة تامة، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية التى يسعى الجهاز الفنى للأبيض، لتواجده بشكل أساسى فى لقاء الرجاء المرتقب، حيث سيتم تجهيزه وفقًا لبرنامج مكثف، بعدما خضع اللاعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى المباراة الأخيرة.
محمود كهربا
حدد الجهاز الطبى للأهلى برنامج تأهيل مكثف لمحمود كهربا لاعب الفريق لتنفيذه خلال تواجد بعثة الفريق بالمغرب لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن كهربا سوف يخضع لجلسات علاج طبيعى مع فحص مستمر خلال تدريبات الفريق، وكان كهربا قد غادر مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز فى بطولة الدورى بسبب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية.
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