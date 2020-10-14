شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كواليس الأهلى والزمالك فى المغرب قبل الصدام الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى صداما تاريخيا بين قطبى مصر والمغرب، حيث يواجه الزمالك الرجاء الأحد المقبل، بينما يلتقى الأهلى بالوداد السبت المقبل قبل أن تقام مباريات العودة بالقاهرة فى 23 و24 من أكتوبر الجارى، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على كواليس القطبين في المغرب.

س : كيف تم استقبال بعثتى الأهلى والزمالك في المغرب ؟

ج : حظيت بعثتى الأهلى والزمالك باهتمام إعلامى كبير لدى وصولهم للدار البيضاء، وحرصت وسائل الإعلام المغربية على القيام بتغطية مكثفة منذ وصول الفريقين إلى مدينة كازبلانكا، كما حرصت على تغطية وصول البعثتين إلى فندق الإقامة.

س: ما إجراءات الأهلى والزمالك لمواجهة كورونا فى المغرب ؟

ج: شدد الجهاز الطبى لبعثة الأهلى المتواجدة فى المغرب، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع قبل مواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا واستعان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، ببروتوكول وزارة الصحة في هذا الصدد، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي والمرافق لبعثة الفريق في رحلة المغرب قبل مواجهة الوداد.

كما أصدر الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، تعليمات مشددة لجميع أفراد بعثة الزمالك، باتباع كل الإجراءات الاحترازية منذ الوصول إلى مطار محمد الخامس بالمغرب وعدم خلع الكمامة نهائيًا.

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س: متى يخوض الأهلى مرانه الأول بالمغرب؟

ج: من المقرر أن تتحرك حافلة الأهلى من فندق الإقامة إلى ملعب التدريب فى السابعة والنصف مساء بتوقيت الدار البيضاء، الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، قد قررا معاينة أكثر من ملعب للتدريبات اليوم؛ لاختيار الأفضل لخوض تدريبات الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

س: متى يتدرب الزمالك فى المغرب ؟

يخوض الزمالك مرانه الأول اليوم الأربعاء، بالمغرب وسيشهد المران تدريبات خفيفة لفك العضلات، بجانب الوقوف على حالة اللاعبين البدنية والفنية مع الحديث من جانب البرتغالى باتشيكو مع اللاعبين حول أهمية المباراة وضرورة الالتزام بالوجبات الدفاعية والهجومية.

س: من تضم قائمة الأهلى التي توجهت للمغرب ؟

ج : ضمت قائمة النادى الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، وينضم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما.

س: من تضم قائمة الزمالك التي توجهت للمغرب ؟

ج: ضمت قائمة الزمالك، محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع وطارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحى - أشرف بنشرقى - محمد أوناجم فى خط الوسط ومصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو فى خط الهجوم.