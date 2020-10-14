شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحتفظ بـ" الحاوى " فى الدورى الممتاز .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد الندرى لاعب فريق غزل المحلة و الملقب بـ" الحاوى " من أبرز المواهب الصاعدة التى تظهر فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل بعد المستوي المميز الذى ظهر عليه اللاعب فى مباريات القسم الثاني رغم صغر سنه والذى لم يتخطى الـ20 من عمره ولكن أمكانيات اللاعب أجبرت الجهاز الفنى بقيادة خالد عيد على تصعيدة الى الفريق الاول و الاعتماد عليه بالتشكيل الاساسى الذى نجح فى الصعود الى دورى الأضواء و الشهرة مرة أخرى .

ومن المقرر أن يجتمع مسئولى نادى غزل المحلة بالمدير الفنى خالد عيد خلال الايام المقبلة و ذلك لاقناعة بالاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل عقب النجاح فى الصعود الى الدورى الممتاز ويعد خالد عيد من أبناء قلعة الفلاحين .

عاد فريق غزل المحلة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعدما حقق فوزًا غاليًا خارج ملعبه على الأولمبى السكندرى بهدفين مقابل هدف رافعًا رصيده إلى 47 نقطة فى المركز الأول للمجموعة وبفارق نقطتين عن فاركو أقرب منافسيه الذى فاز على بلدية المحلة برباعية نظيفة.



أحمد الندرى (1)

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أحمد الندرى (2)



أحمد الندرى (3)