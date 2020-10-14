شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغرم أمير مرتضى 50 ألف جنيه.. واستدعاء مرجان الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم طلب العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، والممثل القانونى لنادى الزمالك لجلسة تحقيق فى الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل بمقر الاتحاد لسؤال كل منهما عما تضمنته شكوى ناديه ضد النادى الآخر.

كما قررت اللجنة تغريم أمير مرتضى منصور المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك 50 ألف جنيه لهجومه على الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال تصريحات صحفية له، وتغريم نادى الجونة مبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من عامل غرفة ملابس الفريق خلال مباراة الزمالك والجونة الأخيرة.

وبالنسبة التظلمات المقدمة للجنة قررت حفظ التظلم المقدم من محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري ضد العقوبة الموقعة بحقه، وقبول التظلم المقدم من علاء عبد العال المدير الفني لبتروجيت وإلغاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه.

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فى سياق مغاير أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعديلات بالجملة فى مواعيد وملاعب مباريات الجولة الـ33 بالدورى، وقالت اللجنة الخماسية فى بيان لها "بناء على طلب الشركة الراعية ولاعتبارات خاصة ببث المباريات قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل مواعيد بعض المباريات المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف لتقام فى الخامسة مساء، وإقامة بعض المباريات المقرر إقامتها في الثامنة مساء لتقام في الثامنة والنصف ، كما تقرر تغيير أماكن بعض المباريات بعد ورود الموافقات الأمنية لتقام المباريات على النحو التالي :

- مباراتا الخميس 15 أكتوبر ضمن الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز : تقام مباراة الإسماعيلي مع أسوان في الخامسة مساء بدلا من الخامسة والنصف، ومباراة المقاولون العرب مع إنبى فى الثامنة والنصف بدلا من الثامنة مساء، وذلك على الملعبين المحدد لهما سابقا .

- مباراة الاتحاد السكندرى مع الإنتاج الحربى ضمن الجولة نفسها في موعدها المحدد في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل 17 أكتوبر مع نقلها إلى استاد برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية.

- مباراة وادي دجلة مع الجونة ضمن الجولة نفسها في موعدها غدا الأربعاء 14 أكتوبر على أن تقام في الخامسة مساء باستاد السلام بدلا من بتروسبورت .

- وفي بطولة كأس مصر تقام مباراة طلائع الجيش مع بيراميدز في دور الـ8 في الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء 14 أكتوبر باستاد المقاولون بدلا من استاد بتروسبورت.