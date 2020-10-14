شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يؤكد جاهزية الشناوى وأيمن أشرف لمواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد جاهزية الثنائي محمد الشناوي وأيمن أشرف، لاعبي الفريق، لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

أضاف أن محمد الشناوى بات لائقًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، في حين تعافى أيمن أشرف من إجهاد السمانة.

ويخوض الأهلى مرانه الأول فى المغرب فى الثامنة مساء اليوم، التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذى يبعد عن فندق إقامة الفريق قرابة عشرين دقيقة تقريبًا.

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