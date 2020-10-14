شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدرس سيناريوهات رحيل كشرى بعد تلقيه عروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، سيناريوهات المرحلة المقبلة استعداداً للموسم الجديد، بعدما ضمن أبناء الجنوب البقاء فى مسابقة الدورى العام، حيث اقترب أحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى حالياً للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، من الرحيل عن الفريق، وذلك بعدما تلقى كشرى عدة عروض مختلفة على مدار الأيام الماضية، بعد نجاحه فى الإبقاء على زهرة الجنوب بالدورى العام خلال، وتقديم أداء مميز خاصة فى المباريات الكبرى والتى كان أبرزها الفوز على الزمالك بهدف نظيف.

ويبحث مسئولو أسوان أكثر من سيناريو بعدما قرروا دراسة مقترح بتعديل عقد كشرى بما يتناسب مع ما قدمه للفريق، إلا أنهم أكدوا أيضاً أنهم لن يقفوا فى طريقه فى حالة تلقيه عرضاً أفضل.

من جانبه، أكد أحمد كشرى، أنه سيبلغ إدارة ناديه بقراره سواء بالبقاء أو الرحيل عن تماسيح النيل بالموسم الجديد عقب مباراة الإسماعيلى، وقال كشرى: "عقدت جلسة مع اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان وأبلغته بأننى أحلم برد جميل النادى، خاصة أن وشهم حلو وهما سبب ذياع صيتى كمدرب فى الدورى الممتاز ولهم فضل كبير على ولكنى أمتلك عروضا كبيرة".

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وأضاف كشرى، "تلقيت أربعة عروض قبل حسم مصير أسوان ورفضتها وقلت هكمل حتى لو ههبط مع الفرقة، ودلوقتى الحمد لله الفرقة عدت وبمستوى كويس ونجحت فى تحقيق الهدف الذى طلبه منى النادى والجمهور الجميل، ورئيس أسوان قال لى إحنا مش هنقف فى طريقك بس بلغنا بدرى عشان نعرف نتصرف وقررت إبلاغهم بقرارى النهائى عقب مواجهة الإسماعيلى المقبلة ."

وتابع كشرى، "أمتلك عرضاً لتدريب أحد الأندية التى لم أكن أحلم بها، ولدى ثلاثة عروض من أندية مؤسسات من بينها مصر المقاصة، وإن كان الفريق الفيومى اكتفى بمجرد تلميحات ولم تصل للصيغة الرسمية".

ونجح فريق أسوان فى الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على استاد كلية الشرطة، حيث تقدم أيوب مشارك لأسوان فى الدقيقة 7، أما إبراهيم جلال أحرز هدفى فريق أسوان إبراهيم جلال فى الدقيقة 51 و66 على التوالى.

وبهذه النتيجة، ضمن أسوان البقاء فى بطولة الدورى بشكل رسمى بعد وصوله إلى النقطة 37 محتلاً المركز الـ 11، بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.