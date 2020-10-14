شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن الانتهاء من 34 مشروعا بمراكز شباب الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لمشروعات الطرح الاستثمارى التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمختلف مراكز شباب الجمهورية أعلنت الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع BOT بعدد من مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، وجار الانتهاء من 14 مشروعا بتكلفة انشائية قدرها 30.3 مليون جنيـها، حيث تم الانتهاء من إنشاء 7 كافيتيريات بمراكز شباب كفر صقر، مركز شباب صبيح ، مركز شباب شيبة قش ، مركز شباب ههيا ومركز شباب صافور بالاضافه الي مركز شباب شيبه، ودار للمناسبات الاجتماعيـة بمركز شباب أبو كبيــر، وملعبين منجلين بمراكز شباب السماكين غرب ومركز شباب صبيح، و4 صالات رياضية بمركز شباب الصالحية الجديدة، وتم ايضاً الانتهاء من إنشاء 35 محلا تجاريا بمركز شباب كفر صقر، و6 محلات تجارية بمركز شباب الجمايله، ومحلين تجاريين بمركز شباب الابراهيمية، و13 محلا تجاريا بمراكز شباب فاقوس وابوحماد وانشاص البصل والحسينية كذلك انشاء حديقة للاطفال بمركز شباب كفر صقر .

فيما يجري العمل حالياً علي الانتهاء من انشاء 3 حمامات سباحة بمراكز شباب كفر صقر وفاقوس وديرب نجم، وكافتيريا ومطعم بمركز شباب كفر صقر، وتنجيل ملعب نجيل صناعي بمركز شباب الحبش، كذلك جاري انشاء 17 محلا تجاريا، وقاعتي افراح ومناسبات اجتماعية بمركز شباب بلبيس .

جدير بالذكر أن العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الشرقيــة يقدر بنحو 110 ملايين جنيه.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والاندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية اضافية.

وأشار إلى أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالاضافة الي 800 مليــون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.

وتسعي وزارة الشباب والرياضة إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كذلك توفر رصيداً اضافيــاً للأندية والمراكز ، مع الوضع في الاعتبار إتخاذ كافة اشتراطات الأمن والسلامة لكافة المشروعات المنفذة بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات