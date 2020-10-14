شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيلسو مستمر فى القيادة الفنية لدجلة بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو نادى وادى دجلة الثقة فى اليونانى القبرصى نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، ليستمر فى منصبه بالموسم الكروى الجديد، حيث تولى نيكوديموس مهمة القيادة الفنية من الدور الثانى بالموسم الكروى الحالى 2019 – 2020 خلفًا لليونانى تاكيس جونيس الذى رحل بالتراضى مع الإدارة بسبب سوء النتائج.

وبعد أن ضمن وادى دجلة البقاء فى الدورى الممتاز، جدد المسئولون الثقة فى المدير الفنى ليستمر على رأس الجهاز الفنى للفريق الدجلاوى بالموسم الجديد، خاصة بعدما نجح فى قيادة الفريق لبر الأمان.

ومنذ الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويصارع فريق وادى دجلة الهبوط لدورى القسم الثانى، وهو الأمر الذى دفع مجلس الإدارة برئاسة المهندس ماجد سامى لتغيير دماء الفريق وتوجيه الشكر لليونانى تاكيس جونيس، والتعاقد مع مدير فنى جديد اليونانى القبرصى بابافاسيليو، الذى نجح فى تأدية مهمته وحافظ على بقاء غزلان دجلة فى الممتاز، بعد أن تحددت الثلاث فرق الهابطة وهم حرس الحدود وطنطا ونادى مصر.

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نيكوديموس بابافاسيليو صاحب الـ49 عامًا بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 بتدريب فريق بيتساليا القبرصي، ثم تولى تدريب فريق أوليمبياكوس نيقوسيا القبرصي أيضًا، وكانت أول محطات بابافاسيليو خارج قبرص عام 2015 بتولي تدريب سلوفان براتيسلافا وحتى 2016، قاد وقتها الفريق للدور الثاني في بطولة الدوري الأوروبي، قبل أن يودع البطولة أمام جيلجافا، وأخر محطاته كانت فريق بانينيوس اليوناني عام 2019، قبل أن يرحل ويتولى تدريب وادي دجلة.

بابافاسيليو تولى قيادة غزلان دجلة بعد أن رحل تاكيس جونيس عقب توديع بطولة كأس مصر بالخسارة من نادى مصر بنتيجة 2 / 1 فى دور الـ 16، وقاد اليونانى القبرصى دجلة فى أول مباراة له أمام طنطا وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى ليقتنص أول نقطة فى مشواره.

تسلم نيكوديموس المهمة ودجلة كان فى المركز الـ 17 برصد 14 نقطة، وتعامل نفسيًا مع اللاعبين ثم غير من طريقة اللعب ليستعيد الفريق ثقته بنفسه، وينجح المدرب بفكره المتطور فى حصد 21 نقطة لغزلان دجلة من 15مباراة خاضها حتى الأن، ليصبح الفريق فى المركز الـ 14 برصيد 35 نقطة ويضمن البقاء فى الممتاز.

وادى دجلة أصبح رابع أقوى خط دفاع فى الدورى بالدور الثانى، حيث استقبل 12 هدفا فقط وسجل 14، فيما استقبل الفريق فى الدور الأول تحت قيادة تاكيس جونيس 27 هدفا وسجل 17، وخسر دجلة فى الدور الأول 9 مواجهات وفاز فى 3، فيما تعرض للهزيمة فى الدور الثانى فى 4 فقط وحقق الفوز فى 5 مواجهات.