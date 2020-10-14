اتحاد الكرة يعلن جهاز الكرة النسائية خلفاً لحسين عبد اللطيف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم النسائية، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ويتكون من أحمد رمضان مديرا فنيا ومصطفي منير مدرباعاما وعبد الرحمن محمد مدربا مساعدا وعزة أبو الخير مدربا مساعدا وباسم خيرت مدربا لحراس المرمى وعثمان أحمد مديرا إداريا والدكتور مهند محمد مجدي طبيبا والدكتور محمد عصمت مخططا للأحمال، والدكتورة الاء أحمد علي اخصائي علاج طبيعى ومريم الروينى إدارى وأسامة أمام منسق إعلامى وشريف عبد النعيم مسئول المهمات.

يذكر أن حسين عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هو المدير الفنى السابق لمنتخب مصر للكرة النسائية قبل أن يتقدم بإستقالته.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إطلاق برنامج للاتحادات الأعضاء لزيادة تطوير كرة القدم النسائية ولكن بشروط محددة. وقال في بيان عبر موقعه الرسمي: "تماشياً مع استراتيجية فيفا لكرة القدم النسائية، يهدف برنامج الاتحاد الدولي لتطوير كرة القدم للسيدات إلى تزويد جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 بفرصة التقدم للحصول على موارد إضافية وخبرات متخصصة والوصول إليها لتطوير كرة القدم النسائية على المستوى الوطني".

وأضاف: "يؤكد برنامج فيفا لتنمية المرأة على الالتزام بدعم الاتحادات في تطوير لعبة السيدات ويبنى على الأسس القوية التى وضعها برنامج FIFA Forward ويأتى ذلك أيضًا فى أعقاب الإعلان الأخير عن منحة إضافية بقيمة 500 ألف دولار أمريكى (ما يعادل 10.3 مليون جنيه مصري) لكل ماجستير كجزء من خطة إغاثة كورونا التى سيتم تخصيصها خصيصًا لكرة القدم النسائية".

وأوضح فيفا فى البيان: "يمكن للاتحادات الأعضاء التقدم للحصول على أى من برامج فيفا هذه، بشرط أن تفي بالمتطلبات وتتلاءم مع استراتيجية تطوير كرة القدم النسائية الوطنية".

وتابع: "ستكون الاتحادات الأعضاء قادرة على التقدم للحصول على الدعم عبر ثمانية مجالات رئيسية لتطوير كرة القدم النسائية خلال الفترة 2020-2023 بالإضافة إلى المساعدة المالية لتغطية التكاليف في البرامج المختارة، وسيوفر برنامج فيفا لتنمية المرأة أيضًا للماجستير إمكانية الوصول إلى خبراء كرة القدم النسائية، والمعدات الإضافية والدعم الفني داخل فيفا من أجل تطوير كرة القدم النسائية فى بلدهم".