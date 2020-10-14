شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل يدعم الأهلى فى المغرب أمام الوداد على نفقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى على دعم فريق الكرة قبل مباراته المُرتقبة مع الوداد المغربى بملعب الأخير السبت المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا، وسافر طارق قنديل مع بعثة الأهلي للمغرب لحضور المباراة ودعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة وجاء سفر عضو مجلس الأهلي على نفقته الخاصة ليواصل طارق قنديل دعمه للفريق، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى سافر مع الاهلي خارج مصر لمؤازرته، حيث سبق وسافر أيضاً إلى كل من السوداني وجنوب أفريقيا في مباراتي الهلال وصن داونز بالنسخة الحالية من دوري الأبطال وفي المباراتين تأهل الأهلي للدور التالي.

ويترأس بعثة الاهلي في المغرب حالياً محمود الخطيب رئيس النادي ويخوض فريق الكرة اليوم أول مران بالمغرب استعداداً للمباراة، وطلب الجهاز الفني من عبد الرحمن سعيد استشارى التغذية للفريق، والشيف محمد الدالى الطباخ المرافق للبعثة وضع برنامج غذائي مناسب للاعبين، فيما قرر الجهاز الفني للفريق عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا استعدادا لمواجهة الوداد، ومن المقرر أن يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.

وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول وجيرالدو.