يجتمع مسئولو نادى غزل المحلة بالمدير الفنى خالد عيد خلال الأيام المقبلة، لحسم استمراراه فى قيادة الفريق بالدورى الممتاز، عقب نجاح المدرب فى الصعود للدورى الممتاز ويعد خالد عيد من أبناء قلعة الفلاحين، والأقرب هو استمرار المدير الفنى للفلاحين فى قيادة الفريق.

الأهلى يكشف موعد انضمام جيرالدو لبعثة الفريق فى المغرب

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق ينضم إلى بعثة الفريق فى المغرب عصر اليوم الأربعاء، استعداداً للمشاركة مع الفريق لمباراة الوداد المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأضاف أن اللاعب سيصل إلى كازابلانكا في الثانية والنصف ظهرا، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

الزمالك يجرى مسحة كورونا فى فندق الإقامة بالمغرب

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك والجهاز الفنى وأعضاء البعثة مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك داخل فندق الإقامة بالمغرب، وخضع الجميع للمسحة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وفقا للبروتوكول المتبع قبل مواجهة الرجاء المغربى.