شكرا لقرائتكم خبر عن القماش يعد جماهير الإسماعيلى بصفقات "تقيلة".. ويؤكد: نرحب بعودة عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد القماش عضو لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى ورئيس قطاع الناشئين بالنادى أن هناك لاعبين سيتم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم، لأنهم لا يصلحون لاستكمال المسيرة مع القلعة الصفراء، مشيراً إلى أن ناديه سوف يضم صفقات قوية للغاية، وقال خالد القماش فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم "لجنة التعاقدات تعقد اجتماعات يومية للتعاقد مع لاعبين محليين أو أجانب ونرحب باستعارة بعض اللاعبين المميزين، لا نركز على العدد بقدر التركيز على جلب صفقات قوية تضيف للفريق".

ويضيف خالد القماش "نبحث فى نهاية الموسم رحيل بعض اللاعبين الذين لا يستحقون الاستمرار فى الإسماعيلى، لا نتعجل اتخاذ القرارات لأننا لن نتعاقد مع لاعب إلا إذا كان مميزا ويحظى بموافقة غالبية أعضاء لجنة التعاقدات، نبحث عن رأس حربة مميز بجانب تدعيم الجانب الدفاعى لاسيما بعد الهزائم التى نالها الفريق فى الموسم الأخير الذى وصف بالأسوأ للدراويش منذ فترة طويلة".

وأكمل عضو لجنة التعاقدات بالاسماعيلى :" نبحث عن حارس مرمى خبرة يصبح رقم 1 ويضيف للفريق مع الاحترام للثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى وقدراتهم ".

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وتابع خالد القماش :"الاسماعيلى صاحب فضل على كثير من اللاعبين ولن نرفض عودة محمد عواد أو حتى عبد الله السعيد ، نرحب بالتعاون مع أى لاعب بإمكانه تقديم الإضافة للدراويش بالموسم الجديد ، انتظروا صفقات تقيلة بلغة الكورة فى الاسماعيلى".

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.

ويختتم اليوم الاربعاء فريق الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الخميس باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى العام، حيث يخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ويعلن بعدها ريكاردو قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة ، ويستعيد فريق الإسماعيلى لاعبه محمد هاشم فى مباراة أسوان بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مواجهة الإنتاج وغاب بسببه عن مباراة المصرى البورسعيدى.