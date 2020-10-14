شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: غزل المحلة يخطط لدعم الفريق بلاعبين من الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن طموحه في الدوري المصري الممتاز كبير ، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تدعيم الفريق بصورة قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقال عيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نتمنى صعود الأندية الجماهيرية الكبيرة الموجودة في الدرجة الثانية، وطموحنا مع غزل المحلة كبير، نسعى إلى صناعة فريق جيد والبقاء في دوري الأضواء".

وأضاف: "نحتاج إلى دعم الفريق بلاعبين خبرات، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، قادرون على صناعة فريق جيد، لإعادة غزل المحلة إلى سابق عهده" ، حصلنا على وعد من وزير قطاع الأعمال بالدعم، بالإضافة إلى دعم الشركة لنا، ونشكر الوزير ورئيس نادي غزل المحلة، وعدونا بدعم الفريق".

وتابع عيد: "قد يكون هناك استثمار في نادي غزل المحلة خلال الموسم القادم، وستكون هناك خطوة إيجابية بالنسبة لنا" ، و لو حدث استثمار في الأندية الشعبية سيكون أمر جيد، لأنها تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة".

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وأكمل: "نفكر في دعم الفريق بلاعبين من الأهلي والزمالك بنظام الإعارة، وهناك لاعبين آخرين أيضا".

وأردف: "نحتاج إلى حارس مرمى، والدفاع، قد نضم في مركز عنصر أو عنصرين بالكثير، أريد الحصول على لاعبين خبرات، من الوارد ضم 7 أو 8 لاعبين جدد، وأيضا لدينا عناصر مميزة في غزل المحلة كلهم لاعبين شباب في العشرينيات".

واستطرد: "يتواجد 5 لاعبين أساسيين ناشئين يشاركون مع غزل المحلة، وكان لدينا أحمد يوسف وانتقل إلى إنبي، ومحمد فخري إلى الأهلي، وإمام عاشور إلى الزمالك، ومدحت فقوسة في الإسماعيلي".