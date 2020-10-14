شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يشارك فى بطولة إسطنبول المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر اليوم الأربعاء، البطل المصرى محمد صفوت متجهاً إلى إسطنبول للمشاركة في البطولة الدوليه للرجال (Istanbul ATP Challenger Ted Open)، فى الفترة من 19 إلى 25 اكتوبرالجارى، ويحتل محمد صفوت التصنيف 146 عالمياً ويسعى فى البطولات القادمة لتقديم نتائج طيبه وتحسين تصنيفه العالمى.

وشارك البطل المصرى هذا العام فى بطولات الجراند سلام ، حيث شارك في الادوار الرئيسيه لبطولة امريكا المفتوحة و الادوار التمهيديه لبطولة رولاند جاروس.

كما شارك صفوت فى بداية العام في الادوار التمهيديه لبطولة استراليا المفتوحة وفاز فى 3 مباريات وتأهل للدور الرئيسى.

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وفى شهر فبراير الماضى، أحرز صفوت أول لقب له فى بطولات التشالنجر، حيث فاز ببطولة لاونسستون للتنس فى استراليا.

من جانبه، أكد البطل المصرى محمد صفوت أن هدفه الدائم ليس المشاركة فقط فى البطولات الكبرى، وإنما تقديم عروض قوية والمنافسة على الألقاب أيضاً مع عظماء اللعبة، وقال صفوت: نحاول دائما كسر حاجز المشاركة فقط، ونتطلع دائما للمنافسة على البطولات، ومن حسن حظنا أن الأولمبياد تأجلت من أجل الإعداد بشكل أفضل، ونشهد طفرة فى التنس خلال الفترة الأخيرة ومصر تقدم انجازات مختلفة.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد كرم محمد صفوت، واللاعبة ميار شريف بطلى التنس، وذلك لما حققاه من إنجازات غير مسبوقة؛ ولتقديم التهنئة لهما على نتائجهما وأدائهما المتميز، واستطاع اللاعب محمد صفوف واللاعبة ميار شريف التأهل مكانهما لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.