شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يكشف سر نقلة صالح جمعة مع موسيمانى.. ويؤكد: إصابة علاء أصعب من كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن إصابة حازم إمام ومحمود علاء لاعبا الفارس الأبيض أصعب من إصابة كهربا لاعب الاهلى، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"الإصابة فى العضلة الأمامية أصعب كثيراً من العضلة الخلفية ، لأن العضلة الأمامية هى المسئولة عن كل شىء وعشان كدا لو كهربا عنده شد خفيف فى الخلفية ممكن يلعب ويلحق مباراة الوداد لو ربطها كويس بينما إصابة حازم إمام ومحمود علاء فى الأمامية هتكون صعبة".

ويضيف حازم إمام "سبحان الله صالح جمعة سافر مع الاهلى للمغرب ولو كان فايلر مستمر كان زمانه مستبعد وقاعد فى البيت ، فعلا يا جماعة الكورة حالها بيتغير فى ثانية، وموسيمانى مقتنع بقدراته لانه بيحب اللاعيبة الحريفة وعشان كدا متمسك بيه".

وعن مباراتى الأهلى والزمالك قال الثعلب الصغير:"الماتشات دى عايزة روح وإصرار، لازم الأهلى والزمالك يعملوا نتيجة إيجايبة ، خاصة أن اللعب خارج ملعبك فى الذهاب أفضل حتى تستطيع تعديل النتيجة فى ملعبك بلقاء العودة".

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وعن أزمة فرجانى ساسى قال حازم إمام "بلاش نتكلم فى الأمور دى حالياً عشان الفريق يركز، وطالما سافر للزمالك فى المغرب يبقى مفيش مشكلة وبلاش ننشر شائعات لافائدة منها".

سيكون الصراع مشتعلاً بين أندية نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا للتتويج باللقب، بعدما أصبحت فرص الجميع متساوية بعد فترة التوقف الطويلة التى امتدت لأكثر من 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، ويتنافس على اللقب الأهلي والزمالك مع الثنائى المغربى الوداد والرجاء، حيث يلتقى الأول مع الأول والثانى ضد الثانى فى ديربيات مصرية مغربية مثيرة.

ويلتقي الوداد والأهلي يوم السبت فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلعب الرجاء والزمالك يوم الاحد بنفس الدور، وستكون المباراتان فى المغرب، بينما تقام مباراتا الإياب فى ملعب برج العرب، حيث يلتقى الأهلي والوداد يوم 23 أكتوبر، والزمالك والرجاء فى اليوم التالى من الشهر ذاته.