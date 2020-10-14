الارشيف / اخبار الرياضه

وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الأهلى والزمالك وبيراميدز قبل مبارياتهم الأفريقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يطمئن هاتفيا على الأهلى والزمالك وبيراميدز قبل مبارياتهم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالات هاتفية ببعثات أندية الأهلى والزمالك والتى وصلت المغرب أمس قبل مبارياتهم الأفريقية المهمة ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، كما أجرى الوزير اتصالا ببعثة نادى بيراميدز المقرر مغادرتها غداً الخميس إلى المغرب أيضاً ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية، وذلك للاطمئنان على أحوال الفرق المصرية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية أعضاء البعثات المصرية .

 

وفى ذات السياق أجرى الوزير اتصالاً هاتفياً بالسفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب للاطمئنان على أحوال الفرق المصرية الثلاثة خلال تواجدها بالمغرب ولمتابعة كافة المتطلبات والاحتياجات اللوجستية والإدارية للبعثات المصرية.

 

Advertisements
وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصالاته على تحفيز والشد من أزر البعثات المصرية مؤكداً ضرورة بذل اللاعبين كل الجهد خلال منافساتهم الإفريقية لتحقيق الفوز في المباريات وإحراز البطولتين الإفريقيتين لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيراً إلى أنه يتابع أحوال البعثات الثلاثة خلال الأيام المقبلة لحظة بلحظة وتقديم كل الدعم والمساندة والتيسيرات المطلوبة لتلبية كافة احتياجاتهم بالبلد الشقيق المغرب ومن خلال التنسيق والتواصل مع السفارة المصرية بالمغرب.

 

ومن جانبهم أعربت بعثات الأهلى والزمالك وبيراميدز لوزير الشباب والرياضة عن امتنانهم وتقديرهم لتواصله الدائم معهم والاطمئنان على أحوالهم مؤكدين على أن اللاعبين معنوياتهم جيدة للغاية وحريصين على تقديم الأداء الذى يسعد الجماهير المصرية والسعى لتحقيق لقب البطولتين.

 

جدير بالذكر أن أندية الأهلي والزمالك ستواجه فرق الوداد والرجاء المغربية ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا. على حين يلتقي فريق بيراميدز مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الأهلى والزمالك وبيراميدز قبل مبارياتهم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا