شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الأهلى والزمالك وبيراميدز قبل مبارياتهم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالات هاتفية ببعثات أندية الأهلى والزمالك والتى وصلت المغرب أمس قبل مبارياتهم الأفريقية المهمة ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، كما أجرى الوزير اتصالا ببعثة نادى بيراميدز المقرر مغادرتها غداً الخميس إلى المغرب أيضاً ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية، وذلك للاطمئنان على أحوال الفرق المصرية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية أعضاء البعثات المصرية .

وفى ذات السياق أجرى الوزير اتصالاً هاتفياً بالسفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب للاطمئنان على أحوال الفرق المصرية الثلاثة خلال تواجدها بالمغرب ولمتابعة كافة المتطلبات والاحتياجات اللوجستية والإدارية للبعثات المصرية.

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وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصالاته على تحفيز والشد من أزر البعثات المصرية مؤكداً ضرورة بذل اللاعبين كل الجهد خلال منافساتهم الإفريقية لتحقيق الفوز في المباريات وإحراز البطولتين الإفريقيتين لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيراً إلى أنه يتابع أحوال البعثات الثلاثة خلال الأيام المقبلة لحظة بلحظة وتقديم كل الدعم والمساندة والتيسيرات المطلوبة لتلبية كافة احتياجاتهم بالبلد الشقيق المغرب ومن خلال التنسيق والتواصل مع السفارة المصرية بالمغرب.

ومن جانبهم أعربت بعثات الأهلى والزمالك وبيراميدز لوزير الشباب والرياضة عن امتنانهم وتقديرهم لتواصله الدائم معهم والاطمئنان على أحوالهم مؤكدين على أن اللاعبين معنوياتهم جيدة للغاية وحريصين على تقديم الأداء الذى يسعد الجماهير المصرية والسعى لتحقيق لقب البطولتين.

جدير بالذكر أن أندية الأهلي والزمالك ستواجه فرق الوداد والرجاء المغربية ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا. على حين يلتقي فريق بيراميدز مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية.