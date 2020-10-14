شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف موقف ساسى وأحداد وعلاء من لقاء الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، العديد من الأمور الخاصة بمواجهة الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وقال أمير مرتضى إن حميد أحداد لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء يوجد بند فى عقده يمنعه من المشاركة، مشيرا إلى أن مسئولى الرجاء حاولوا بطريقه ودية لخوض اللقاء لكننا رفضنا وتمسكنا بالعقد وبالتعويض حال المشاركة.

وتابع: "بالنسبة لفرجاني ساسي لاعب الفريق فهناك جانب طبي وآخر فني يحسم مشاركته في اللقاء"، وأضاف: "اللاعب بلغ طبيب الفريق إصابته بفيروس كورونا وقمنا بمراسلة الاتحاد التونسي للاطلاع على التقرير الطبي لكن لم يصل التقرير وننتظر لحسم الجزء الطبي أولا بعدها سيكون الجزء الفني خاص بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني سواء بالاعتماد عليه في المباراة أو لا".

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أما عن محمود علاء مدافع الفريق فقد أثبتت الأشعة التي خضع لها سلامته ويخضع لبرنامج تأهيلي وسيتم تجربته في المران لحسم مصير مشاركته في المباراة، وعن مواجهة الرجاء الأحد القادم أكد المشرف على الكرة أن الفريق يسعى لتحقيق المكسب مشددا على احترامه لفريق الرجاء الذي يخوض المباراة على ملعبه.

وأضاف أمير مرتضى: "غياب الجمهور سواء في مباراة الذهاب أو العودة أمر في غير مصلحة الفريق لكن الزمالك يلعب تحت أي ظروف".

وتابع أمير مرتضى: "وجود نجوم كبار مع الفريق مثل شيكابالا وعبدالشافي يمثل تحفيزا كبيرا للاعبين فى المباراة، خاصة أن الجميع على قلب رجل واحد في الفريق"، واستطرد أمير مرتضى قائلا: "علاقتنا جيدة بالوداد لذلك رحبنا باستضافتهم لنا فى التدريب بالمغرب".