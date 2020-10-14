شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم بيضاء أساسيون فى تشكيل باتشيكو أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد صفوف نادى الزمالك حجز 7 لاعبين أماكنهم فى التشكيلة الأساسية للمدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو، خاصة فى مواجهمة الرجاء البيضاوى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث إن المدرب سيعتمد على التشكيل الأساسى دون أى مجازفة.

ويرصد الخليج 365 7 نجوم أساسيين فى تشكيل باتشيكو بالتقرير التالى :

اعتمد باتشيكو منذ قدومه على حارس الفريق محمد أبو جبل فى تثبيت التشكيل، خاصة أن اللاعب أصبح فى فورمة عالية ويتألق من مباراة لأخرى، وأصبح أيضا منافسا لمحمد الشناوى حارس الأهلي فى حراسة مرمى الفراعنة.

يتمسك المدير الفنى الجديد للزمالك البرتغالى جايمى باتشيكو باستمرار اللاعب أحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسى للأبيض، حتى تمكن من أن يسجل للزمالك 7 أهداف فى الدورى الممتاز هذا الموسم.

كما نجح زيزو أن يعبر بالزمالك إلى دور الـ8 بكأس مصر بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 114 من عمر المباراة، ليواجه الزمالك نظيره نادي مصر في دور الـ 8 للبطولة.

وأشاد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة الجونة، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو. ورفض باتشيكو احتراف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق، بعدما تلقى الأخير عرضا من الدورى السعودى، بعدما أبدى باتشيكو اعجابه بمستوى زيزو في المباريات التي خاضها الزمالك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الذي تولي المسئولية مؤخرا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

عبد الله جمعة ظهر بمستوى جيد خلال المرحلة الماضية فى الجبهة اليسرى فى ظل غياب محمد عبد الشافى، وأقنع المدير الفنى بإمكانياته .

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فيما حجز أيضا مصطفى محمد مهاجم الزمالك مكانه بصفة أساسية فى تشكيل باتشيكو ، خاصة أن المدرب يقتنع بقوة بإمكانيات اللاعب الهجومية و قدرته على استغلال فرص تسجيل الأهداف.

محمود علاء أحد الدعائم الأساسية فى خط دفاع الزمالك، خاصة أنه لاعب يجيد الزيادة فى العمق الهجومى وتسجيل الأهداف بجانب مهامه الدفاعية، ولا يستطيع باتشيكو الاستغناء عنه.

طارق حامد دينامو وسط الفريق الأبيض لذلك يعد أساسيا فى تشكيل أى جهاز فنى للأبيض فى ظل تغيير المدربين، خاصة أنه لاعب يتحمل ضغوط منتصف الملعب بقوة ويعد صمام أمان الفريق .

نجح محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك فى أن يخطف قلوب الزملكاوية و باتشيكو فى الفترة الأخيرة فى ظل أدائه الدفاعي القوى الذى يجعل أى مدير فنى للأبيض يضعه فى التشكيل الأساسي للفريق ، فضلاً عن دوره الهجومي الذى يؤديه بشكل جيد عند إتاحة الفرصة، بالإضافة إلى أنه يغازل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام الأدرى للانضمام إلى الفراعنة، لاسيما أنه نجح فى استغلال فرصة قوية بإحراز هدف فوز الزمالك على حرس الحدود فى مساء أمس بالجولة قبل الأخيرة بالدورى الممتاز لينتهى اللقاء بنتيجة 2/1 لصالح الأبيض لتأمين الوصافة.