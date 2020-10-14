شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 10 مواجهات جمعت وادى دجلة والجونة فى الدورى قبل صدام اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يستضيف وادى دجلة نظيره الجونة فى الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت فى مواجهة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريقان البقاء بين الكبار بعدما حقق الزمالك فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في الجولة قبل الأخيرة للبطولة التى حسمها الأهلي لصالحه مؤخرًا، حيث أطاح فوز الزمالك بحرس الحدود خارج بطولة الدوري وأعاده للقسم الثاني مع طنطا ونادى مصر وأبقي في الوقت نفسه على الجونة ودجلة بالدوري الممتاز.

ويدخل وادى دجلة مباراة اليوم بعد التعادل السلبى مع الزمالك بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر الجونة من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ترتيب وادى دجلة والجونة بجدول الدوري

يحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 32 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 13 وأحرز لاعبوه 31 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 39 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 16 مباراة، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا.

تاريخ مواجهات وادى دجلة والجونة

تاريخيا، تعود مواجهات الفريقين إلى موسم "2010/2011"، عندما صعد وادى دجلة لمسابقة الدوري، واستمرت المواجهات حتى هبوط الجونة نهاية موسم "2014/2015" قبل عودة الجونة مجددا للدوري مطلع الموسم الماضي.

أول مواجهة رسمية كانت في الأسبوع الثامن بالجونة "الأول من أكتوبر 2010"، وانتهت بفوز الضيوف بهدفين دون رد سجلهما مصطفى طلعت، وعاشور التقى في اخر 10 دقائق قبل أن يؤكد الدجلاوية فوزهم بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور الثاني.

تقدم شريف أشرف للضيوف في الشوط الأول، قبل أن يحول وادى دجلة تأخره لفوز فى الشوط الثانى، سجل عاشور التقى أحد الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين هدفين، وسجل مصطفى شبيطة هدفا.

مواجهة اليوم، تحمل الرقم 11 في مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري.

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تفوق مطلق لوادي دجلة، الذى نجح في الفوز بـ6 مواجهات منها 4 انتصارات بملعب الجونة، مقابل ثلاثة انتصارات فقط للجونة، وتعادل وحيد، سجل وادي دجلة 15 هدفا، مقابل 10 أهداف فقط للجونة.

يتقاسم الثنائي عاشور التقي، والنيجيري ستانلي لقب هداف المواجهات المباشرة ووادي دجلة برصيد 3 أهداف، في حين يتقاسم الثنائي محمود الشبراوي، ومحمود سيد لقب هداف الجونة برصيد هدفين.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز الجونة بهدف دون رد سجله والتر بواليا فى الاسبوع السادس عشر للمسابقة على ستاد خالد بشارة فى 4 فبراير 2020

بابافاسيلو يبحث عن تحسين المراكز وشحاته يفتش عن الهروب من مراكز القاع

وطالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بتحقيق فوز يساهم في تحسين مركز الفريق بالمسابقة بعد التخلص من ضغوط دوامة الهبوط ، ويعد التونسي رفيق كابو في صدارة هدافي وادي دجلة برصيد 7 أهداف يليه الثنائي مروان حمدي ورجب عمران برصيد 6 و 5 أهداف.

في المقابل يسعى رضا شحاته المدير الفني للجونة لتحقيق فوز يساهم في الارتقاء بفريقه من مراكز القاع بالجدول لضمان إنهاء الموسم في مركز أفضل نسبياً بعد التخلص من صراع الهبوط .

التشكيل المتوقع لوادى دجلة والجونة

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الجونة مكون من :" محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات.

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام وادى دجلة مكون من :"إسلام طارق ، جوزيف، خالد صبحي، لؤي وائل، باسم علي ، أكرم توفيق، سارج اكا، عموري، إسلام رشدى، أحمد مجدى، ولتر بواليا".