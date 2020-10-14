شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى ينضم اليوم لبعثة الزمالك فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، إلى بعثة الفريق فى المغرب، بعد الانتهاء من التواجد فى معسكر منتخب بلاده، وذلك حيث يتواجد الزمالك حاليا في المغرب بعدما وصلت البعثة البيضاء في الساعات المتأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إلى الدار البيضاء من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب محمد الخامس، في ذهاب دور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وشارك بن شرقي في التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة منتخب المغرب الودية ضد ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية والتي جمعتهما على ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ثاني مباراة ودية لأسود الأطلسي خلال فترة التوقف الحالية واكتفى الفريق بتسجيل هدف وحيد عبر نصير مزراويفي الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول وتعادل الضيوف عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 60.

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ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول في المغرب، اليوم، على ملعب نادي الوداد المغربي الذي عرض على إدارة النادي الأبيض استضافته خلال فترة تواجدته في المغرب لخوض التدريبات على ملعبه وهوا ما رحبت به الإدارة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور فى ظل العلاقات الطيبة مع الأندية المغربية.

وبدأ وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب المباراة بتشكيل يضم المحمدي، حكيمي، عبد الحميد، مزراوي، منديل، القادوري، أملاح، برقوق، سفيان أمرابط، سامي ماي، العربي، وشارك أشرف بن شرقي نجم الزمالك بديلا في الدقيقة 63 من الشوط الثاني بدلا من يوسف العربي في المقابل شارك فرانسيس كازادي وفابريس نجوما لاعبا الوداد والرجاء بشكل أساسي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهة المغرب وديا.

وأقيمت المباراة الودية بين الكونغو الديمقراطية والمغرب في المغرب مع ختام مباريات التوقف الدولي استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا والتي ستُقام جولتها الثالثة والرابعة شهر نوفمبر المقبل.