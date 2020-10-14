الامارات | الإعلان عن جوائز "فانتاسي دوري الخليج العربي".. 10 آلاف درهم للبطل

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن جوائز "فانتاسي دوري الخليج العربي".. 10 آلاف درهم للبطل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن قائمة وفئات جوائز لعبة "فانتاسي دوري الخليج العربي" لموسم 2021-2020 المقرر انطلاقها الجمعة المقبلة بالتزامن مع بداية منافسات مسابقة دوري الخليج العربي.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الأربعاء: "تم تخصيص جوائز عدة للمشاركين شملت: جوائز الجولة، جوائز الشهر، جوائز المشاركة طوال الموسم، جوائز المشاركة الشهرية، وجوائز الدور الأول والدور الثاني، بالإضافة إلى جائزة الموسم. وتتراوح الجوائز بين تذاكر للمباريات وتذاكر لحضور عرض لابيرل بالإضافة إلى جوائز نقدية".

وأضافت "يحصل الفائز بالمركز الأول في نهاية الموسم على الجائزة الكبرى وقيمتها 10 آلاف درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 6000 درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 4000 درهم".

وأوضحت: "خصصت الرابطة أيضًا جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بنهاية الدور الأول من دوري الخليج العربي، إذ يحصل متصدرو الترتيب على جوائز بقيمة 4000 درهم، و3000 درهم، و2000 درهم على التوالي، بالإضافة إلى تذكرتين للمباريات فئة كبار الزوار لكل منهم، بينما يحصل متصدرو ترتيب الدور الثاني على جوائز بقيمة 4000 درهم، و3000 درهم، و2000 درهم على التوالي".

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وأكمل: "يفوز صاحب أكبر عدد نقاط في كل جولة من الدوري على قميص من الرابطة أو الكرة الرسمية للبطولة موقعة من لاعبه المفضل، بالإضافة إلى تذكرتين للمباريات فئة كبار الزوار. أما اللاعب الحاصل على أكبر عدد من النقاط في كل شهر، فيحصل على تذكرة فئة كبار الزوار لعرض لابيرل وتذكرتين للمباريات فئة كبار الزوار".

وتابع: "أعلنت الرابطة أيضًا عن جوائز المشاركة والتي يتم اختيار الفائزين بها بنظام القرعة بين المشاركين الفعالين في الجولات ذات الصلة بالجائزة. يحصل ثلاثة فائزين على جائزة المشاركة طوال الموسم المكونة من تذكرة فئة كبار الزوار لعرض لابيرل وإقامة مجانية في فندق ريكسوس. أما بالنسبة لجائزة المشاركة الشهرية، فيحصل الفائز بها في كل شهر على تذكرتين فئة كبار الزوار لحضور عرض لابيرل وتذكرتين للمباريات فئة كبار الزوار".

يذكر أن تذاكر المباريات المقدمة ضمن جوائز فانتاسي دوري الخليج العربي سيتم منحها للفائزين عند السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات.

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