الامارات | رجل أعمال يعرض شراء الأهلي المصري.. "يحتاج إدارة قوية"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن رغبته في شراء شركة النادي الأهلي لكرة القدم، مشيراً إلى أنه يأمل إصدار قانون بتملك الشركات الخاصة للأندية التي تعتبر حكومية مثلما حدث مع الأندية الإنجليزية.

وتمتلك عائلة ساويرس المعروفة في مصر ناديين هما الجونة المنافس في الدوري المصري، وأستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيغيه.

وقال ساويرس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "لابد أن تكون العملية في مصر منتظمة وأن يتم إصدار قانون واضح يسمح للشركات الخاصة بتملك الأندية مثل ما حدث لمانشستر يونايتد وليفربول".

وأضاف: "النادي الأهلي لابد أن يمتلك إدارة قوية، المسألة ليست في كرة القدم فقط، لابد أن يكون لديك إدارة تسويق لكي تدير النادي وتعظم موارده".

وختم: "أرحب بدعم النادي الأهلي، لدّي فقط خلاف حول الإدارة فلابد أن يتواجد شق إداري وفني وتسويقي"

وكانت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أصدرت خطابًا رسميًا منتصف سبتمبر الماضي تعلن من خلاله إنشاء ثلاث شركات من بينهم شركة لكرة القدم ضمن رؤية 2050. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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