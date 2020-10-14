الامارات | إيقاف سباح ياباني من المنافسة بسبب "الخيانة الزوجية"

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف سباح ياباني من المنافسة بسبب "الخيانة الزوجية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 أكتوبر 2020

أوقف الاتحاد الياباني للسباحة بطله العالمي في سباقي 200 متر و400 متر متنوعة، دايا سيتو، من خوض المنافسات والتدريبات الرسمية حتى نهاية العام، بسبب الخيانة الزوجية.

ووافق سيتو ( 26 عاماً)، الذي سبق وفاز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016 في سباق 400 م متنوعة، على العقوبة واعتذر عن "سلوكه غير المسؤول" في بيان، نشره أمس الثلاثاء.

وقال سيتو "أعتزم بإخلاص أن أعطي اهتمامي الكامل للسباحة، حتى أتمكن من استعادة ثقة عائلتي التي آذيتها بشدة بسلوكي غير المسؤول، واستعادة قبول عائلتي وكذلك جميعكم كسباح".

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وعلى غرار المشاهير المحليين في الموسيقى والسينما والتلفزيون، يُطلب من الرياضيين اليابانيين التصرف بطريقة مثالية، وأي انحراف يُعاقب بشدة.

وأوضح الاتحاد الياباني للسباحة في بيانه أنه رغم العقوبة، سيتمكن سيتو من مواصلة تدريباته بطريقة انفرادية من الاستعداد لأولمبياد طوكيو الذي تم تأجيله إلى صيف عام 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أنّه سيتعين عليه أيضاً إكمال برنامج "تعليم النزاهة" للجنة الأولمبية اليابانية من بين دورات أخرى.

وقال مسؤولون في الاتحاد في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنّ تصرفات سيتو انتهكت قواعد الروح الرياضية وأضرت بشرف الاتحاد.

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