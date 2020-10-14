شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع نجمة الأفريقي التونسي لتدعيم صفوف «سيدات اليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، انتهاء إجراءات التعاقد مع سندس حشانة، لاعبة نادي الإفريقي ومنتخب تونس لكرة اليد، بداية من الموسم الجديد لتدعيم صفوف فريق اليد بالنادي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، وقعت سندس على عقود الانضمام إلى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، في حضور المدير الفني يحيى يوسف، بعد أن وصلت إلى القاهرة مساء أمس، على أن تنتظم في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار عبدالقادر، إلى أن سندس لاعبة متميزة، صاحبة قدرات فنية عالية، وانضمامها إلى الفريق يعد إضافة كبيرة، في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.