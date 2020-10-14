شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية «الشناوي» و«أشرف» لمواجهة الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثنائي محمد الشناوي وأيمن أشرف، لاعبى الفريق، لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف محمود، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن محمد الشناوي بات لائقًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، في حين تعافى أيمن أشرف من إجهاد السمانة.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب في الثامنة مساء اليوم، التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق قرابة عشرين دقيقة تقريبًا.