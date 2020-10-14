شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منع مجدي عبدالغني من الظهور.. «الأعلي للإعلام» يحفظ شكوى الأهلي ضد Ten والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، توصية لجنة الشكاوى الخاصة بحفظ شكوى النادي الأهلي ضد برنامج البريمو المذاع عبر قناة Ten، والذي يحل ضيفا فيه عضو مجلس اتحاد كرة القدم السابق مجدي عبدالغني، حيث هاجم النادي الأهلي ومسؤوليه في حلقة الخميس 1 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بعد أن تلقى المجلس خطاباً من القناة باتخاذ قرار بمنع ظهور مجدي عبدالغني، على شاشتها ومبادرتها بمخاطبة النادي الأهلي لإزالة وتصويب أي محتوى يراه النادي الأهلي مخالفًا للمواثيق والأكواد الإعلامية والقوانين.