شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق وأرقام قبل مواجهة الزمالك أمام الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، نظيره الزمالك، على ملعب مركب محمد الخامس، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بعض الحقائق والأرقام البارزة قبل المواجهة المرتقبة، والتي جاءت كالتالي:

المواجهات المباشرة

تقابل الزمالك مع الرجاء في مواجهتين فقط في بطولة دورى أبطال أفريقيا خلال موسم 2002، المباراة الأولى كانت في الذهاب بالمغرب، يوم 30 نوفمبر 2002، وانتهت بالتعادل السلبي.

وفى المباراة الثانية بإياب النهائي، يوم 13 ديسمبر 2002، فاز الزمالك بهدف عن طريق تامر عبدالحميد، وتوج باللقب الخامس والأخير له بالبطولة.

أبرز أرقام الرجاء:

لعب الرجاء نصف نهائي دوري الأبطال في خمس مناسبات سابقة، تأهل في أربعة منها.

خسر الرجاء مباراتين فقط من آخر 19 في دوري الأبطال (10 فوز و7 تعادل).

خسر الرجاء مباراة وحيدة في آخر 22 مباراة بملعبه في دوري الأبطال (13 فوز و8 تعادل).

فاز الرجاء مرة وتعادل مرتين في آخر 3 مباريات بملعبه أمام الأندية المصرية، بما في ذلك التعادل 0-0 مع الزمالك في نهائي بطولة 2002.

احتفظ الرجاء بشباكه نظيفة في 6 من مبارياته الـ12 في دوري الأبطال هذا الموسم.

Advertisements

أبرز أرقام الزمالك:

لعب الزمالك نصف نهائي دوري الأبطال في تسع مناسبات، تأهل في سبعة منها.

خسر الزمالك مباراتين فقط في آخر 9 مواجهات له بدوري الأبطال (فاز 4 تعادل 3).

حقق الزمالك فوزا وحيدا في آخر 13 مباراة له خارج ملعبه في دوري الأبطال (9 هزائم و3 تعادلات).

خسر الزمالك مرة واحدة في آخر 6 زيارات له للمغرب في البطولات الأفريقية (فاز 2 وتعادل 3).

احتفظ الزمالك بنظافة شباكه في 7 من مبارياته الـ12 في دوري الأبطال هذا الموسم.