شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تحقق في شكاوى الأهلي والزمالك.. وتغريم أمير مرتضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والممثل القانوني لنادي الزمالك، لجلسة تحقيق في الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل الموافق 19 أكتوبر الحالي، بمقر الاتحاد لسؤال كل منهما عما تضمنته شكوى ناديه ضد النادي الآخر.

كما قررت اللجنة تغريم أمير مرتضى منصور المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لهجومه على الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تصريحات صحفية له، وتغريم نادي الجونة مبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من عامل غرفة ملابس الفريق خلال مباراة الزمالك والجونة الأخيرة.

وبالنسبة للتظلمات المقدمة للجنة قررت حفظ التظلم المقدم من محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري ضد العقوبة الموقعة بحقه، وقبول التظلم المقدم من الكابتن علاء عبدالعال المدير الفني لبتروجيت وإلغاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه.