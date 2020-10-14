شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يطمئن على بعثة الزمالك في المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إجراء اتصالًا هاتفيًا بمسؤولي بعثة الزمالك، للاطمئنان على الفريق الكروي الأول قبل مباراته المهمة والمرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ووفقا لإدارة الاعلام في الوزارة، اتصل صبحي، هاتفيًا ببعثة الأبيض وتمنى لهم التوفيق في المباراة أمام الرجاء، مؤكدا أن نادي الزمالك يمتلك فريق كبير ونجوم هم قوام التشكيل الأساسي للمنتخب وجدير بتمثيل مصر والمنافسة على اللقب.
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