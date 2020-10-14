شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يتحدث عن دور شيكابالا وعبدالشافي مع لاعبي الزمالك بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن وجود نجوم كبار مع الفريق مثل محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالشافي يمثل تحفيز كبير للاعبين أمام الرجاء، خاصة وأن الجميع على قلب رجل واحد في الفريق.
وأضاف منصور، أن الزمالك جاء المغرب من أجل شيء وحيد وهو تحقيق الفوز على الرجاء في عقر داره.
ويستعد الزمالك، لمواجهة الرجاء الأحد المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.
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