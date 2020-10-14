شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يطمئن هاتفيا على الأهلى والزمالك وبيراميدز خلال رحلة المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالات هاتفية ببعثات أندية الأهلى والزمالك والتي وصلت المغرب أمس قبل مبارياتهم الافريقية الهامة ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، كما أجرى الوزير اتصالا ببعثة نادى بيراميدز والمقرر مغادرتها غداً الخميس إلى المغرب أيضاً ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية، وذلك للاطمئنان على أحوال الفرق المصرية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية أعضاء البعثات المصرية .

وفى ذات السياق أجرى الوزير اتصالاً هاتفياً بالسفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، الذي يوجد حاليا بالقاهرة ويعود للمغرب غدا الأربعاء وذلك للاطمئنان على أحوال الفرق المصرية الثلاثة خلال تواجدها بالمغرب ولمتابعة كافة المتطلبات والاحتياجات اللوجستية والإدارية للبعثات المصرية.

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وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصالاته على تحفيز والشد من أزر البعثات المصرية مؤكداً على ضرورة بذل اللاعبين كل الجهد خلال منافساتهم الإفريقية لتحقيق الفوز في المباريات وإحراز البطولتين الإفريقيتين لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيراً إلى أنه يتابع أحوال البعثات الثلاثة خلال الأيام المقبلة لحظة بلحظة وتقديم كل الدعم والمساندة والتيسيرات المطلوبة لتلبية كافة احتياجاتهم بالبلد الشقيق المغرب ومن خلال التنسيق والتواصل مع السفارة المصرية بالمغرب.

ومن جانبهم أعربت بعثات الأهلى والزمالك وبيراميدز لوزير الشباب والرياضة عن امتنانهم وتقديرهم لتواصله الدائم معهم والاطمئنان على أحوالهم مؤكدين على أن اللاعبين معنوياتهم جيدة للغاية وحريصين على تقديم الأداء الذى يسعد الجماهير المصرية والسعى لتحقيق لقب البطولتين.

جدير بالذكر أن أندية الأهلي والزمالك ستواجه فرق الوداد والرجاء المغربية ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا. على حين يلتقي فريق بيراميدز مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية