نائب رئيس كاف: أحلم بسوبر أفريقي "مغربي".. والرجاء استحق الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للعبة والنائب الثاني بالكاف، إنه يحلم برؤية سوبر أفريقي يجمع بين فريقين مغربيين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد يوم السبت المقبل، بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات تلفزيونية على هامش تسليم الرجاء بطولة الدوري، قال لقجع: "تتويج نادي الرجاء بلقب الدوري (البطولة الاحترافية) جاء عن جدارة واستحقاق."

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وأضاف: "الكرة الوطنية خرجت مُنتصرة بعد إسدال الستار على الدوري المحلي في ظروف صحية استثنائية وصعبة".

وأوضح: "حضوري لاحتفالات الرجاء شرف لي، حظ موفق للوداد ونهضة بركان في البطولات المقبلة."

وأتم: "أتمنى أن نلتقي هنا في السادس من نوفمبر المقبل لتسليم لقب دوري أبطال أفريقيا للوداد أو الرجاء، حلمي هو رؤية سوبر أفريقي بين فريقين مغربيين."