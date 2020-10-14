طبيب الأهلي يعلن جاهزية أشرف والشناوي لمواجهة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن خالد محمود طبيب الأهلي عن جاهزية ثنائي الفريق أيمن أشرف ومحمد الشناوي من أجل مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي في الدار البيضاء.
وقال طبيب الأهلي في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أن محمد الشناوي بات لائقًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، في حين تعافى أيمن أشرف من إجهاد السمانة.
وتعرض محمد الشناوي للإصابة خلال مباراة المقاولون العرب، وحصل على راحة طوال الفترة الماضية وتدريبات علاجية من أجل التعافي، أما أيمن أشرف فقد خرج مصابًا أمام إنبي.
ويخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب "كهرماء كاليفورنيا"، الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق قرابة عشرين دقيقة تقريبًا.
ويقام لقاء ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على ستاد محمد الخامس في التاسعة من مساء السبت القادم.
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